„The Voice“ – Starttermin für 10. Staffel steht, mehr Coaches denn je

Die Musikshow startet am Anfang Oktober in die zehnte Staffel. Anlässlich des Jubiläums gibt ein paar Änderungen – inklusive dem Comeback eines der beliebtesten Coaches.

Zwei Jahre hat Samu Haber bei „The Voice of Germany“ ausgesetzt, ab 8. Oktober ist der 44-jährige Sänger aus Finnland wieder als Coach mit dabei. Auf den roten Stühlen der Coaches sitzen während der Jubiläumsstaffel dann außerdem Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Rea Garvey und Mark Forster, wie ProSieben und Sat.1 am Dienstag mitteilten.

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bilden erstmals in der Geschichte der Show ein weibliches Coaching-Team. „Auf einem zweiten Doppelstuhl gibt Samu Haber sein Comeback als Coach an der Seite von Rea Garvey“, heißt es in der Mitteilung.