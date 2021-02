„The Walking Dead“: Fox zeigt neue Folgen der 10. Staffel ab März

Anzeige

Ab März feiern sechs neue Folgen der Zombie-Serie deutsche TV-Premiere bei Fox. Zu sehen sind sie entweder im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung.

Mit dem dritten Teil der 10. Staffel kehrt „The Walking Dead“ ab 1. März aus der internationalen Winterpause zurück. In gleich sechs neuen Episoden stehen dabei die Einzelschicksale der Überlebenden im Fokus. Zudem bekommt der feste Cast der Zombie-Serie durch Okea Eme-Akwari Zuwachs und als Gaststar ist unter anderen Hilarie Burton von der Partie. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Lauren Cohan in der Rolle der Maggie Green. Fox zeigt „The Walking Dead“ in deutscher Erstausstrahlung wahlweise sowohl im englischen Original als auch in deutsche Synchronfassung.

Obwohl die Gefahr durch die Flüsterer zwar gebannt scheint, bedeutet das noch lange nicht den friedlichen Sieg der Überlebenden im dritten Teil der 10. Staffel. Nachdem das Königreich gefallen ist, liegt Hilltop in Trümmern und Alexandria wurde von den Bewohnern verlassen. Jedoch hat der Krieg nicht nur Narben auf der Oberfläche hinterlassen. Denn einige Überlebende der Zombie-Apokalypse trugen zudem starke seelische Traumata davon. So auch Daryl, der von traumatischen Erinnerungen heimgesucht wird, die ihn weiter von den anderen entfremden. Auch seine Freundschaft mit Carol droht zu zerbrechen. Darüber hinaus wird die Lage für Negan nach Maggies Rückkehr ebenfalls bedrohlich. Während die Überlebenden also mit ihren inneren Dämonen ringen und der mühevolle Wiederaufbau Alexandrias beginnt, mehren sich die Anzeichen, dass längst nicht alle Bedrohungen ausgeschaltet sind.

„The Walking Dead“ Staffel 10C ist als deutsche TV-Premiere ab 1. März immer montags ab 21 Uhr exklusiv auf Fox zusehen. Anschließend sind alle sechs Episoden auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.