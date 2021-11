Thomas Gottschalk kehrt zum „Supertalent“ zurück

Anzeige

Während die aktuelle Staffel von „Das Supertalent“ mit schwachen Quoten zu kämpfen hat, will das Castingformat nun Showmaster Thomas Gottschalk zurückholen.

Gottschalk wird damit zum Jahresende gleich ein doppeltes Comeback feiern. Im November kehrt er als Moderator der Kultsendung „Wetten, dass..?“ zurück (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Einen Monat später nimmt er noch einmal am Jury-Pult beim RTL-„Supertalent“ Platz. Bereits 2012 war Gottschalk Teil der Jury, damals noch an der Seite von Dieter Bohlen und „Wetten, dass…?“-Kollegin Michelle Hunziker.

Gottschalk machte indes keinen großen Hehl daraus, dass die Show damals offenbar nicht ganz seinen Erwartungen entsprochen hat. So ließ er etwa in der ProSieben-Sendung „Circus Halligalli“ im Jahr 2017 rückwirkend kritische Töne über seine Zusammenarbeit mit Jury-Kollege Dieter Bohlen verlauten. Umso erstaunlicher scheint, dass RTL den Moderator nun doch zu einem späten, wenn auch vorerst einmaligen, Comeback bewegen konnte.

In diesem Jahr wird er in der zweiten Halbfinalshow „Das Supertalent“ beehren, kündigte RTL Ende vergangener Woche an. Am 4. Dezember 2021 wird Gottschalk neben Chantal Janzen, Lukas Podolski und Michael Michalsky in der Supertalent-Jury sitzen.