Thriller und Horror: ZDF startet heute „Mystery“-Reihe

Psychohorror im Sommer: Zum Auftakt der neuen „Mystery“-Reihe zeigt das ZDF einen Psychothriller-Klassiker und hält sogar eine Free-TV-Premiere bereit.

Nervenkitzel im ZDF: In den kommenden Wochen präsentiert der Sender jeden Mittwoch einen von vier Spielfilmen in einer neuen „Mystery“-Reihe. Den Auftakt macht am heutigen 15. Juli um 23.15 Uhr der Psychothriller „The Visit“ von Regisseur M. Night Shyamalan („The Sixth Sense“, „The Village – Das Dorf“):

Die Geschwister Tyler (Ed Oxenbould) und Becca (Olivia DeJonge) besuchen zum ersten Mal ihre Großeltern in Pennsylvania. Warum ihre Mutter damals den Kontakt zu ihnen abgebrochen hat, ist den Geschwistern ein Rätsel… schließlich werden sie herzlich mit selbstgebackenen Keksen empfangen und dürfen sich frei auf der abgelegenen Farm austoben. Es gibt nur eine einzige Regel: Ab halb zehn Uhr abends sollen Becca und Tyler ihr gemeinsames Zimmer nicht mehr verlassen. Schnell merken sie, dass ihre Großeltern doch nicht so harmlos sind, wie es den Anschein hat.

Ein Highlight der „Mystery“-Reihe ist die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Thrillers „Anon – Mit den Augen des Killers“ von Regisseur Andrew Niccol am Mittwoch, 22. Juli um 23.30 Uhr. In den Hauptrollen des Sci-Fi-Streifens sind Clive Owen und Amanda Seyfried zu sehen. Den Mittwoch darauf, 29. Juli um 23.30 Uhr, folgt der Horrorfilm „The Darkness“ von Regisseur Greg McLean mit Kevin Bacon. Zum Abschluss der „Mystery“-Reihe zeigt das ZDF am Mittwoch, 5. August um 23.15 Uhr M. Night Shyamalans Psychothriller „Split“ mit James McAvoy.