„Tierärztin Dr. Mertens“ wieder im Einsatz: Neue Folgen in Arbeit

Anzeige

Die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ bekommt eine achte Staffel spendiert. Seit Anfang des Monats laufen die Dreharbeiten.

Anzeige

Mit starkem Rückenwind, durchschnittlich rund fünf Mio. Zuschauer und einem Marktanteil von 15 Prozent, geht die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ ans Set zur achten Staffel, obwohl zunächst von einem Serien-Ende die Rede war (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die Dreharbeiten für 13 neue Folgen laufen seit dem 3. Mai, teilte die ARD mit. Gedreht wird bis Ende November, nicht nur in Leipzig und Umgebung, sondern auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Neben dem Leipziger Zoo wird auch Zoopark Erfurt bespielt.

Den Inhalt der neuen Folgen von „Tierärztin Dr. Mertens“ kündigte die ARD folgendermaßen an:

Für Tierärztin Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) heißt es „alles auf Anfang“: Die Mutter zweier erwachsener Kinder hat sich vor fast einem Jahr beruflich neu aufgestellt und arbeitet als mobile Tierärztin. Das bringt diverse Schwierigkeiten mit sich. Stockende Kundenzahlungen, finanzielle Außenstände, Ärger mit der Bank. Der tägliche Kampf der Freiberuflerin, den Susanne allerdings erfolgreich meistert. Als sie wegen eines tierischen Patienten in den Leipziger Zoo gerufen wird, erkennt sie, dass ihr die alte Arbeitsstätte fehlt. Doch die Stelle als Cheftierärztin hat der neue Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber) bereits nachbesetzt: Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) heißt die Neue.

Susanne verliert sich in den Traum das Wochenendhaus, welches sie gemeinsam mit Christoph gekauft hatte – trotz finanzieller Engpässe – weiter auszubauen. Mehr denn je ist sie auf sich allein gestellt. Die Verbissenheit mit der sie an dem Hausprojekt festhält, macht ihrer Familie etwas Sorge. Ist es richtig, dass Susanne ihr hart verdientes Geld, viel Zeit und Engagement in die Fertigstellung investiert? Tut es ihr wirklich gut, daran festzuhalten?

An der Seite von Elisabeth Lanz spielen in der Serie wieder Ursela Monn, Gunter Schoß, Lennart Betzgen, Lilly Wiedemann und Thorsten Wolf. Neu im Cast von „Tierärztin Dr. Mertens“ sind laut ARD unter anderem Neshe Demir, Dominik Weber, Matthias Komm und Muriel Bielenberg.

Text: ARD Das Erste/ Redaktion: JN

Bildquelle: doktormertens: ARD