TNT-Comedy: 5 neue Serien von Crunchyroll und [adult swim]

TNT Comedy erweitert sein Programm um zwei Animationsserien aus der [adult swim]-Schmiede. Neu sind außerdem drei japanische Serien von Crunchyroll.

Im September soll die erste Staffel von „Primal“ starten. Die amerikanische Animationsserie kommt gänzlich ohne Dialoge aus und erzählt von dem Bündnis zwischen einem Höhlenmenschen und einem weiblichen Tyrannosaurus, die in der gnadenlosen Urzeit überleben müssen.

Bereits ab dem 15. Juli zeigt TNT Comedy außerdem das [adult swim]-Format „Samurai Jack“ als deutsche TV-Premiere. In der fünften und letzten Staffel der Animationsserie muss sich Jack mit seinen inneren Problemen auseinandersetzen, während er nach seinem 50 Jahre dauernden Kampf mit dem Dämon Aku das Land durchstreift.

Ebenso ab dem 15. Juli läuft immer mittwochs ab 23.40 Uhr die erste Staffel der Anime-Serie „That Time I Got Reincarnated as a Slime“ in Doppelfolgen. In der schrägen Serie verwandelt sich ein junger Mann nach seiner Ermordung in Schleim. Direkt im Anschluss folgen jeweils zwei Episoden von „The Rising of the Shield Hero“ über einen Helden, der von seinen Kameraden im Kampf im Stich gelassen wird. Vor den beiden Serien, um 22.45 Uhr soll die erste Staffel von „Dr. Stone“, ebenfalls in Doppelfolgen, künftig stets das Spätprogramm am Mittwochabend eröffnen. In der Serie will ein Wissenschaftler die zu Stein erstarrte Menschheit retten.