Das TNT Comedy Original „Ausgebremst“ erhält eine zweite Staffel. In Zusammenarbeit mit dem NDR wurde „Ausgebremst – Der 50. Geburtstag“ produziert.

Gemeinsam mit Atalante Film und Poppular Pictures hatte TNT Comedy 2020 die Short-Form-Dramedy „Ausgebremst“ produziert. Damals noch im ersten Lockdown. So sollte auch auf die von der Corona-Pandemie stark betroffene Kunst- und Kulturschaffende aufmerksam gemacht werden.

In Zusammenarbeit mit dem NDR wurden nun sechs neue Episoden unter dem Titel „Ausgebremst – Der 50. Geburtstag“ produziert. Auch hier wieder mit viel Raum für Improvisation und größtenteils kontaktfreier Inszenierung. Alle sechs Viertelstünder der zweiten Staffel sind am 20. März ab 18.30 Uhr am Stück in deutscher Erstausstrahlung auf TNT Comedy zu sehen.

Neben Maria Furtwängler übernehmen Monika Gruber und Thomas Loibl ihre Rollen aus der ersten Staffel. Auch Rauand Taleb und Johnny Brandenburg sind wieder dabei. Außerdem gehören unter anderem Jasna Fritzi Bauer, Idil Baydar, Thelma Buabeng, Detlev Buck und Caro Daur zum Cast. Auch Schauspielergrößen wie Ursula Karven und Jan Josef Liefers sind mit von der Partie.

Maria Furtwängler über die zweite Staffel: „Im Gegensatz zur ersten Staffel, als der Lockdown vor allem die Art und Weise informierte, wie wir unsere Geschichte erzählt haben, haben wir diesmal Corona auch ganz konkret zum Thema gemacht.“

„Aufgeben ist keine Option“

Für das Konzept zeichnete Headautorin Annette Hess („Ku’Damm“-Reihe) gemeinsam mit Produzentin und Hauptdarstellerin Maria Furtwängler verantwortlich. Die Regie übernahm Charlotte Rolfes („Mein bester letzter Sommer“). Neben Hess waren Sebastian Colley („How to sell drugs online (fast)“) sowie Mitwirkende von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ beteiligt.

„Beate Harzer war nach sechs Folgen keinesfalls auserzählt. Vor allem, weil sie bei aller komischen Überzeichnung doch die ganz reale Erkenntnis verkörpert, dass diesen wahnsinnigen Zeiten nur mit einer gehörigen Portion eigenem Wahnsinn beizukommen ist. Beate zeigt uns: Aufgeben ist keine Option.“, erzählt Annette Hess.

Als Executive Producer fungieren Maria Furtwängler von Atalante Film und Mark Popp von Poppular Pictures sowie von TNT Comedy Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. Als Producer fungiert Lena Klein (Atalante Film). Die NDR-Redaktion liegt bei Patrick Poch.

„Ausgebremst – Der 50. Geburtstag“

Auch in der zweiten Staffel geht es wieder um Beate Harzer (Furtwängler). Die hat sich ihr Leben wirklich anders vorgestellt: Neun Monate nachdem sie ihre Leidenschaft für Lebensberatung entdeckt und ihren untreuen Ehemann Dirk (Loibl) abgesägt hat, wohnt sie alleine in ihrer Fahrschule und steht kurz vor der Pleite. Und das obwohl sie den Lockdown genutzt hat, um einen eigenen Ratgeber zu schreiben: „Mit Vollgas ins Glück“.

Jedoch scheint das ihren Vermieter wenig zu interessieren, der sie aus der Fahrschule haben will, wenn sie nicht ihre Schulden bezahlt. Und das alles an ihrem 50. Geburtstag. Während die Deadline näherrückt, versucht Beate alles, um das Geld zusammenzukriegen. Zusätzlich steht sie ihren Anrufern mit deren großen und kleinen Pandemie-Problemen zur Seite.

Alle sechs Folgen von „Ausgebremst – Der 50. Geburtstag“ laufen am 20. März ab 18.30 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf TNT Comedy. Die Free-TV-Premiere soll ebenfalls dieses Jahr folgen, voraussichtlich im Ersten. Zudem sollen die Folgen in der ARD Mediathek angeboten werden.