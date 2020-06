Tönnies statt Trump als Thema bei letzter „hart aber fair“-Ausgabe

Für die letzte Ausgabe vor der Sommerpause hat die ARD-Talkshow „hart aber fair“ mit Frank Plasberg am Montagabend ihr Thema gewechselt:

Ab 21 Uhr heiße es jetzt heute Abend „Massenerkrankung in Fleischfabrik – Gefahr fürs Land?“. Es geht um den Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Westfalen.

„Weit über 1.300 Infizierte – wieder in einer Fleischfabrik: Wie konnte das passieren? Bekommt die Politik die Unternehmen nicht in den Griff? Reichen die lokalen Maßnahmen oder nimmt bald das ganze Land Schaden, sind Gesundheit, Wirtschaft und Sommerurlaub in Gefahr“, heißt es im Ankündigungstext.

Vor ein paar Tagen war noch das Thema „Die gespaltenen Staaten – zerbricht Amerika an Donald Trump?“ geplant gewesen. Die Sendung kehrt am 24. August aus der Sommerpause zurück.