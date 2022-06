Tour de France im TV und Stream: Neue Infos zum Sendeplan

Anzeige

Ab dem 1. Juli kann man die Tour de France live im Ersten, auf One, sportschau.de und in der ARD Mediathek verfolgen.

Die ARD wird die Tour de France 2022 wie in den vergangenen Jahren umfassend begleiten. Täglich überträgt Das Erste live, an Wochentagen von circa 16.05 bis 17.30 Uhr, an den Wochenenden – abhängig von den Etappen – etwas länger. One zeigt live alle Etappen ab einer halben Stunde nach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Zudem wird im ARD-Hörfunk über die Tour unter anderem mit Beiträgen, Live-Reportagen und -Gesprächen umfassend berichtet. Darüber hinaus gibt es die gesamte Tour de France auch in der ARD Mediathek und auf sportschau.de im Livestream zu sehen, zudem ein umfassendes begleitendes Programmangebot digital. Der erfolgreiche podcast „Tourfunk“ wird während der Tour täglich die Ereignisse kommentieren und vertiefen.

Antworten auf viele Fragen rund um das große Radsportspektakel liefert laut ARD die neue Reihe „Deine Tour“ auf dem YouTube-Kanal von sportschau.de und in der ARD Mediathek, in der unter anderem der Radprofi Rick Zabel mit der ARD-Moderatorin Lea Wagner hinter die Kulissen von Training, Taktik und Technik des Radsports blickt.

25 Jahre nach dem bisher einzigen Toursieg eines Deutschen blickt die ARD im Rahmen der mehrteiligen Reihe „Being Jan Ullrich“ (ab Samstag, 25. Juni in der ARD Mediathek) und in einem Dokumentarfilm im Ersten (Samstag, 2. Juli, circa 17.20 Uhr) auf das von Triumphen und tiefen Abstürzen geprägte Leben Jan Ullrichs. Dazu gibt es auch einen Podcast: „Jan Ullrich – Held auf Zeit“.

Tour de France Femmes

In den achtziger Jahren unter dem Namen „Grand Boucle Feminine“ zwischen 1984 und 1989 als wenig erfolgreicher Versuch gestartet, 2009 mit einem neuerlichen Versuch gescheitert, soll nun der Durchbruch für den Frauenradsport auf höchstem Niveau gelingen.

Die Tour de France Femmes startet am Schlusstag der Tour der Männer, am Sonntag, 24. Juli, vor einer gewaltigen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse. Acht Etappen lang geht es dann Richtung Osten, durch die Champagne bis in die Vogesen, wo nach insgesamt 1.028 Kilometern ein schweres und spektakuläres Finale hinauf zur Planche des Belles Filles den Abschluss bildet. Mit dem ehemaligen Radstar Marion Rousse wurde eine charismatische Tourdirektorin installiert.

Die ARD überträgt alle Etappen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Geplant sind Berichte in den Nachrichtensendungen und in der Sportschau. Auch der Hörfunk und die digitalen Medien werden regelmäßig über die Tour de France Femmes berichten.

Text: ARD Das Erste

