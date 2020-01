Traumstart für Silbereisen: Zweimal den „Tatort“ in die Tasche gesteckt

Das Erste zeigte eine ungewöhnliche „Tatort“-Folge. Den Quotensieg gab es dafür aber nicht. Den holte erneut der neue „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen.

Das ZDF hat mit dem „Traumschiff“ am Neujahrsabend zur besten Sendezeit mehr als jeden fünften Zuschauer angezogen und den „Tatort“ hinter sich gelassen. Am Mittwoch schalteten um 20.15 Uhr 7,80 Millionen Zuschauer die neueste Ausgabe der Serie ein – bei der zum zweiten Mal Entertainer Florian Silbereisen als Kapitän an Bord war. Das entspricht einem Marktanteil von 20,7 Prozent.

Die „Tatort“-Folge „Das Team“ im Ersten, bei der gleich mehrere Ermittler aus unterschiedlichen „Tatort“-Teams aus Nordrhein-Westfalen im Einsatz waren, und die Münster-Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) starb, sahen 6,94 Millionen (18,4 Prozent).

Sat.1 zeigte den Fantasyfilm „Die Schöne und das Biest“ – das interessierte 3,74 Millionen (10,8 Prozent). Pro Sieben zog mit dem Film „Independance Day“ 1,85 Millionen (5,5 Prozent) an. RTL verbuchte mit der Show „Die größten Fernsehmomente der Welt“ 1,70 Millionen Zuschauer (6,7 Prozent). Die Krimikomödie „Miss Marple: Wachsblumenstrauß“ auf Kabel Eins wollten 1,54 Millionen (4,2 Prozent) sehen.

Vox strahlte den Kriegsfilm „Pearl Harbor“ aus und zog damit 1,33 Millionen (4,3 Prozent) an. RTL Zwei verbuchte mit dem Film „Scary Movie“ 650.000 Zuschauer (1,8 Prozent).