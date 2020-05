TV-Duell die Zweite: Gottschalks 70. heute im ZDF und bei Tele 5

Am Montag, den 18. Mai wird der TV-Titan 70 Jahre alt. AUs diesem Anlass liefern sich Tele 5 und das ZDF ein TV-Duell – Filmabend vs. Liveshow – um die Gunst des Publikums.

In der ZDF-Show feiert Thomas Gottschalk heute ab 22.15 Uhr mit einigen Gästen in seinen 70. Geburtstag rein. Zu Gast sind gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Showmasters. Welche das sind, erfährt Gottschalk zur Überraschung erst in der Sendung.

Zuschauer, die weniger Wert auf den TV-Titan in Person legen, können sich mit einem „D-Movies Spezial“ auf Tele 5 am Abend auf die Spuren des schauspielerischen Schaffens Gottschalks begeben. Um 20.15 Uhr geht es mit „Die Einsteiger“ los. Ab 22.20 Uhr wird mit „Zärtliche Chaoten“ reingefeiert und zum Abschluss folgt „Mama Mia – Nur keine Panik“ um 00.15 Uhr.