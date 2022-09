TV-Neuheit: RTLZwei vermittelt Immobilien live

Anzeige

RTLZwei startet im Oktober die Live-Show-Premiere „Mieten Kaufen Live – mit ImmoScout24“. Alle Immobilien soll es exklusiv nur in der Show geben.

Mit „Mieten Kaufen Live – mit ImmoScout24“ will RTLZwei die erste Immobilien-Show ins deutsche Fernsehen bringen, in der die Zuschauer per Anruf Häuser und Wohnungen erstehen können, ob zur Miete oder zum Kauf. Die Show zeigt täglich bis zu vier Immobilien, die exklusiv für die Sendung zur Vermittlung stehen. RTLZwei zeigt die insgesamt 15 Episoden der neuen Show ab dem 10. Oktober werktäglich live um 17:05 Uhr.

RTLZwei macht den umkämpften Immobilien-Markt zum Live-Show-Konzept

Bei „Mieten Kaufen Live – mit ImmoScout24“ werden per Zufallsgenerator zehn Anrufer ausgewählt, die dann einen Besichtigungstermin für die gezeigte Immobilie erhalten. Die vorgestellten Wohnungen und Häuser sollen weder bei bekannten Suchmaschinen noch bei Maklern zu finden sein. Sowohl Miet- als auch Kaufobjekte werden präsentiert. Bundesweit sind insgesamt sieben Experten für die Sendung im Einsatz, die den Immobilien stellvertretend für alle Interessierten auf den Zahn fühlen.

Das Angebot soll verschiedenste Bedürfnisse umfassen: Von der 2-Zimmer-Schnäppchenwohnung in Berlin-Mitte über das exklusive Einfamilienhaus in Bochum bis zur historischen Kirche in Baden-Württemberg. Eingeladene Fachleute geben dem Publikum Tipps und Tricks an die Hand. Durch die Sendung führt Thomas Schürmann.

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. ImmoScout24, Deutschlands größte Online-Plattform für Immobilien, ist exklusiver Partner der Sendung.

