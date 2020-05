TV-Premiere: 2. Staffel von „The Handmaid´s Tale“ ab heute bei RTL Passion

RTL Passion zeigt die neue Staffel des dramatischen Polit-Thrillers ab heute in einer deutschen TV-Premiere.

Dieses Dystopie-Drama hat es in sich: Basierend auf Margaret Atwoods gleichnamigen Bestseller entwickelte sich „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ zu einer der Erfolgsserien des vergangenen Jahres. In einem totalitären System, in dem Frauen keinerlei Rechte mehr haben, kämpft June (Elizabeth Moss) als Magd zwischen Hoffnung und Verzweiflung für Selbstbestimmung und ihr ungeborenes Kind.

Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die Geschehnisse der ersten an: Zunächst zögerlich, doch immer vehementer, beginnt June sich gegen ihren Hausherren und das Regime aufzulehnen. Doch ihr Widerstand blieb nicht ohne Folgen.

Die zweite Staffel von „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ läuft ab heute (18. Mai) immer montags um 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere bei RTL Passion.