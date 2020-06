TV-Premiere: National Geographic zeigt „Barkskins – Aus hartem Holz“

Die neue Historienserie erzählt von den mühsamen Bestrebungen französischer Siedler im 17. Jahrhundert, an der kanadischen Grenze eine Zivilisation in den endlosen nordamerikanischen Wäldern zu errichten.

Die Eroberung des nordamerikanischen Kontinents durch die Europäer war kein leichtes Unterfangen. Für eine Siedlung musste die Natur weichen und das brachte die Ureinwohner in Aufruhr. Wie sich im 17. Jahrhundert die Erstbesiedelung der Franzosen zugetragen hat, will die historische Dramaserie „Barkskins – Aus hartem Holz“ zeigen. In den Hauptrollen sind Oscar-Gewinnerin Marcia Gay Harden („Pollock“, „Mystic River“) und der für den Golden-Globe nominierte David Thewlis („Wonder Woman“, „Fargo“) zu sehen.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx führt die Miniserie in das von Konflikten zerrissene Neufrankreich der 1690er Jahre: In den französischen Kolonialgebieten, die sich über weite Teile der heutigen Vereinigten Staaten und Kanadas erstreckten, erscheint die Autorität von König und Gesetz weit entfernt. Stattdessen gilt das Recht des Stärkeren – so wie in Wobik, einer kleinen Siedlung in der Provinz Quebec. Doch unter dem vermeintlichen Frieden schwelen die Konflikte zwischen den Ureinwohnern, Franzosen und Engländern. Nach einem mysteriösen Massaker an Siedlern droht ein Krieg zwischen den Parteien.

National Geographic zeigt „Barkskins – Aus hartem Holz“ ab dem 10. August immer montags um 21 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere. Die Auftaktfolge am 10. August läuft zudem als Simulcast auch auf FOX, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung.

Im Anschluss sind alle acht Episoden auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar.