TV-Premiere: „The Rookie“ geht heute bei Fox in die zweite Staffel

Das LAPD-Team um John Nolan (Nathan Fillion) nimmt die Ermittlungen wieder auf. Fox zeigt die zweite Staffel der Crime-Serie exklusiv als deutsche TV-Premiere.

Inspiriert von wahren Ereignissen stammt das Drehbuch und die Produktion aus der Feder des „Castle“-Showrunners und -Produzenten Alexi Hawley: In der zweiten Staffel hat das LAPD wieder alle Hände voll zu tun, um knifflige Fälle zu lösen und gefährliche Situationen zu meistern.

Die Hauptfigur John Nolan (Nathan Fillion) hat sich als ältester Rekrut des LAPD mittlerweile im Polizeirevier Mid-Wilshire eingelebt und sich die Anerkennung seiner jungen Kollegen mit Blut, Schweiß und Tränen verdient. Mit seiner Lebenserfahrung und einem untrüglichen Instinkt kann er im Dienst so manche brenzlige Situation entschärfen und Gefahren abwenden. Auch in Staffel 2 geben Officer Nolan und seine Kollegen beruflich wieder alles: Unter anderem durchkreuzen sie die Pläne schwer bewaffneter Kidnapper und begleiten eine verurteile Serienmörderin auf eine makabre Reise zu den Gräbern ihrer Opfer.

Fox präsentiert die zweite Staffel der Crime-Serie „The Rookie“ ab dem heutigen 24. April immer freitags ab 21 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere, wahlweise im englischen Original oder auch in der deutschen Synchronfassung. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind alle zwanzig Episoden über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV abrufbar.