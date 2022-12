Heute „TV Total“ Jahresrückblick mit Sebastian Pufpaff

Anzeige

Kurz vor Silvester haben Sendungen zum Jahresrückblick Tradition. Auch „TV Total“ reiht sich heute auf ProSieben in diese Riege ein, natürlich mit unbeschwert komödiantischer Note.

Die Marke „TV Total“ ist in letzter Zeit wieder deutlich präsenter im deutschen Fernsehen geworden. So kehrte nicht nur im November die „TV Total Wok-WM“ zurück, sondern am 16. Dezember folgte auch das Finale der „TV Total Autoball-WM“. Die Neuauflage der „TV Total“-Hauptsendung läuft bereits seit November 2021 wieder regelmäßig auf ProSieben.

„Der große TV Total Jahresrückblick“ heute 20.15 Uhr auf ProSieben

Der letzte „TV Total“-Jahresrückblick liegt allerdings schon länger zurück und fällt in eine Zeit, als noch Stefan Raab das Format moderierte. Dieses Jahr erfolgt „Der große TV Total Jahresrückblick“ erstmals mit dem neuen Moderator und Comedian Sebastian Pufpaff. Die Zuschauer erwartet heute, am 28. Dezember, auf ProSieben um 20.15 Uhr eine ungefähr zweistündige Sendung, die sich vor allem in komdödiantischer Weise den TV-Highlights dieses Jahres widmen wird, unabhängig von den vielen politischen, ökonomischen und ökologischen Hiobsbotschaften 2022.

