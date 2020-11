„Twin Peaks – Der Film“ heute bei One

Anzeige

David Lynchs Serien-Meisterwerk aus den 90er-Jahren genießt bei Kritik und dem größten Teil des Publikums Kultstatus. Der dazugehörige Kinostreifen „Twin Peaks -Der Film“ läuft diesen Samstagabend beim ARD-Spartensender One.

Ab 22 Uhr läuft der im Original „Fire Walk with Me“ sub-betitelte Film heute Abend im deutschen Free-TV. Frei empfangbar lief er das letzte Mal vor über drei Jahren bei Tele 5. Und auch wenn dem Film nicht die gleiche Kult-Folgschaft zu Füßen liegt wie der Serie, sollte der geneigte Cineast ruhig einen Blick riskieren.

„Twin Peaks – der Film“ erzählt die Vorgeschichte zu den Geschehnissen in den 30 Folgen der beiden Staffeln. Laura Palmers (Sheryl Palmer) letzte Tage werden dabei in Horrorthriller-Manier genauer beleuchtet, nachdem ihr mysteriöser Tod im Zentrum der TV-Serie stand. Nicht zu vergessen: Kyle MacLachlan ist wieder in seiner Paraderolle als Agent Dale Cooper zu sehen.

One zeigt „Twin Peaks – Fire Walk with Me“ heute Abend ab 22 Uhr. Eine Wiederholung des Films wird noch einmal in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr laufen.