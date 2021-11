Uli Hoeneß heute im „Talk am Dienstag“

Anzeige

Beim „Talk am Dienstag“ sind diesmal fast ausschließlich sehr prominente Namen dabei: Der Ehrenpräsident des FC Bayern München Uli Hoeneß, die Schlagersängerin Beatrice Egli, der Comedian Mario Barth und die Moderatorin Esther Sedlaczek.

Hannes Ringlstetter und Caro Matzko führen gemeinsam durch die Blind-Date-Talkshow „Club 1“; © BR

Musiker und Entertainer Hannes Ringlstetter lässt sich wieder überraschen. In seiner Talkshow „Club 1“ wissen nur die Redaktion und Sidekick Caro Matzko, welche Gäste geladen sind. Ob Prominente oder spannende Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft, Sport oder Wissenschaft: Alle lassen sich auf das Abenteuer ein.

Aber weil man auf Partys immer auch eine Begleitung mitbringen darf, lädt Hannes Ringlstetter einen musikalischen Gast selbst ein, ihn durch die Show zu begleiten und die Talk-Runde mit Musik zu bereichern. In dieser Ausgabe dürfen sich die Zuschauer auf Hubert von Goisern freuen. Ohne Drehbuch und Fragenkatalog wird das Talkformat neu definiert und die Zuschauer dürfen sich auf 90 außergewöhnliche TV-Minuten freuen. Allen voran Uli Hoeneß verspricht stets hitzigen Diskurs.

Hannes Ringlstetter ist dem bundesweiten Publikum auch durch seine Rolle des Yazid in der Erfolgsserie „Hubert und Staller“ bzw. „Hubert ohne Staller“ bekannt. Caro Matzko, die auch in der BR-Sendung „Ringlstetter“ als Sidekick fungiert, ist Journalistin sowie Moderatorin in Hörfunk und Fernsehen (u. a. „Planet Wissen“). „Club 1“ mit neuen Überraschungsgästen für Hannes Ringlstetter läuft heute um 22.50 Uhr im Ersten.

Quelle: ARD