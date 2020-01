Ungeschlagener „Schlag den Besten“-Champion tritt heute zum 5. Mal an

Bisher errang „Mr. Unschlagbar“ Robin vier Mal den Sieg in der Spielshow von ProSieben. Wird er seine Erfolgssträhne heute fortsetzen und beim fünften Mal seinen Gewinn auf eine Viertelmillion Euro steigern?

Wer bei „Schlag den Besten“ gewinnen will, muss schlau sowie sportlich sein und Geschick in unterschiedlichsten Herausforderungen beweisen. Pro Ausgabe winken dem Gewinner 50.000 Euro. In der darauffolgenden Show darf der Sieger wieder antreten – und kann erneut gewinnen.

Ein Kandidat hat bereits viermal triumphiert: Robin aus Potsdam, der mittlerweile als „Mr. Unschlagbar“ betitelt wird und heute zum fünften Mal den Sieg holen will. Diesmal trifft der Alleskönner auf den Maurermeister Ivi aus dem Westerwald.

Die neuen Folgen von „Schlag den Besten“ laufen ab 28. Januar immer dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und auch auf Joyn. Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert.