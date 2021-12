Europapokal heute live im Free-TV und Stream

Anzeige

Am sechsten Spieltag der Gruppenphase der UEFA-Wettbewerbe geht es für Union Berlin um alles oder nichts. Die Europa League Partie läuft heute live im Free-TV. Wer das Spiel online sehen will, muss indes zahlen.

Zunächst abgeschlagen als Gruppenletzter sicherte sich Union im entscheidenden Spiel gegen Maccabi Haifa am zurückliegenden Spieltag noch knapp die Chance auf die Play-offs der UEFA Europa Conference League.

Im Gruppenfinale haben die Köpenicker damit nun plötzlich wieder alles in der eigenen Hand! Während Bayer 04 Leverkusen den Spitzenplatz in Gruppe G der UEFA Europa League schon sicher hat, kämpft Eintracht Frankfurt in Gruppe D noch um Platz 1 und damit um den direkten Sprung ins Achtelfinale.

Union gegen Slavia Prag heute bei Nitro

Nitro zeigt die Partie 1. FC Union Berlin gegen Slavia Prag im Free-TV live aus dem Berliner Olympiastadion. Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Laura Papendick die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Nitro und stimmt gemeinsam mit Experte Karl-Heinz Riedle auf das Top-Spiel des Abends ein. Pünktlich zum Anstoß um 21.00 Uhr übernimmt das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund (Co). Um 0.30 Uhr im Anschluss an das Nachtjournal zeigt dann auch RTL ausführliche Zusammenfassungen der wichtigsten Partien des Spieltags, unter anderem mit Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und Union Berlin.

„Matchday“ bei RTL+ mit Poldi

Parallel zur Highlight-Partie im Free-TV bei Nitro können Fußball-Fans auch auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zuschauen. Bereits ab 17.30 Uhr startet der internationale Fußball-Abend mit der dreiteiligen Spieltagsshow „Matchday“ auf RTL+ und wirft mit einer Vorschau auf die frühen und späten Spiele beider Europapokal-Wettbewerbe sowie mit Highlights aller Partien in der abschließenden „Spieltagsschau“ einen ebenso umfangreichen wie launigen Blick auf die zahlreichen Geschichten des Spieltags. Die „Viererkette“ um Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler sowie Fußball-Weltmeister Lukas Podolski präsentiert die lässige Talk-Runde am fünften Spieltag erstmals live aus Frankfurt. Zu Gast ist Schauspieler Sebastian Bezzel.