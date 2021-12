„Unser Lehrer Doktor Specht“: ZDF bringt nächsten TV-Klassiker zurück

Anzeige

Ein charasmatischer Lehrer, der seine Schüler in seinen Bann zieht: Nein, die Rede ist nicht von Robin Williams in „Der Club der toten Dichter“, sondern von Robert Atzorn in „Unser Lehrer Doktor Specht“.

In der Nacht Montag auf Dienstag bringt das ZDF vier Folgen „Unser Lehrer Doktor Specht“ am Stück (ab 1.25 Uhr). Die Serie mit Robert Atzorn in der Hauptrolle war eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF sowie ORF und echter Hit am Vorabend. Von 1992 bis 1999 entstanden insgesamt stolze 70 Episoden verteilt auf fünf Staffeln.

Das besondere am inhaltlichen Konzept der Serie war die realistischere Darstellungs des Schulalltags. Dr. Markus Paul Specht beziehungsweise Robert Atzorn wird es dabei nicht gestattet, es sich in seiner Komfortzone gemütlich zu machen. Zu jeder Staffel wechselt der Spielort der Serie von Celle nach Potsdam, über zwei Berliner Schulen wieder zurück in die Provinz. Auf der anderen Seite gefiel sich Atzorn dafür stets in der Rolle des Frauenmagneten. Das Serienkonzept war also mehr auf die Hauptfigur zugeschnitten, als auf die Schule, das Lehrerkollegium, die Klasse oder ähnliches.

Neben den vier erwähnten Folgen, die nachts ausgestrahlt werden, ist „Unser Lehrer Doktor Specht“ seit diesem Wochenende auch komplett in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zuletzt ist man beim Comeback der Serie „Die Drombuschs“ ähnlich verfahren (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)