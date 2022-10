„Unter uns“ feiert 7000. Folge: Geburtstagswoche bei RTL

Anzeige

Zur 7000. Folge der Daily Soap „Unter uns“ veranstaltet RTL eine große Jubiläumswoche im Fernsehen und im Streaming.



Am 28. November 1994 feierte die erste Folge „Unter uns“ TV-Premiere. Jetzt, am 23. November 2022 um 17.30 Uhr steht bei RTL die nunmehr 7000. Folge in den Startlöchern. RTL zeigt die große Jubiläumswoche vom 21.-25. November 2022. Auf RTL+ laufen die Folgen bereits 7 Tage früher, kündigt der Sender an.

Eigentlich sollte „Unter uns“ damals am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen, da jedoch zum gleichen Zeitpunkt die ARD ihre Serie „Verbotene Liebe“ ankündigte, wurde „Unter uns“ kurzerhand auf den 28. November 1994 vorverlegt, erinnert sich RTL in der Programmankündigung.

Für die Jubiläumswoche und die 7.000. Folge verspricht RTL Gänsehautmomente. Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) freuen sich auf ihre große, jedoch bereits ihre zweite Traumhochzeit nach der Scheidung vor ein paar Jahren, die mit der ganzen Schillerallee gefeiert werden soll. Die neu zugezogene Jurastudentin Stella Richter (Bettine Langehein) wird von der Euphorie mitgerissen, plötzlich aber von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihr manipulativer Ex Marcel Geiss (Manuel Klein) taucht ebenfalls in der Schillerallee auf. Um von ihm loszukommen, hatte Stella ihren Tod vorgetäuscht. Doch Marcel hat Stella aufgespürt und bedroht nun Sina mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit einer Waffe. Sein perfider Plan: Stella soll ihn heiraten oder er tötet Sina!

Quelle: RTL