US-Neuzugang am Super-Serien-Dienstag bei Sat.1

Der Serien-Dienstag bei Sat.1 verspricht ab sofort ordentlich Action: Neben einer komplett neuen US-Serie über kriminelle Machenschaften auf einer Pazifikinsel starten auch die neuen Staffeln „MacGyver“ und „Hawaii Five-0“.

Geballte US-Serien-Power am Super-Serien-Dienstag in Sat.1 – Cat Chambers (Poppy Montgomery) hat eine zwielichtige Vergangenheit: Sie war selbst in zahlreiche Verbrechen in ihrer paradiesischen Heimat involviert, doch nun sagt sie als Mittelsfrau dem Verbrechen den Kampf an. Als „Fixerin“ schützt sie die Insel vor den Machenschaften der Unterwelt. Ihre Vergangenheit holt Cat bei ihren Ermittlungen allerdings immer wieder ein, denn sie hat noch einige offene Rechnungen zu begleichen.

Sat.1 zeigt die Dramaserie „Reef Break“ ab Dienstag, 14. Juli, um 21.15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Zuvor, um 20.15 Uhr, startet die vierte Staffel „MacGyver“. In der ersten von insgesamt 22 Folgen „Tödlicher Torpedo“ geht es um die Gefahr eines möglichen Biowaffen-Angriffs, für den MacGyver sein geregeltes Leben als Professor aufgeben müsste. Seit dem 6. Mai steht außerdem fest, dass es auch eine fünfte Staffel des Reboots geben wird.

Und um 22.15 Uhr gehen dann noch die Ermittler von „Hawaii Five-0“ mit den finalen Folgen der zehnten Staffel an den Start.

Der Super-Serien-Dienstag auf Sat.1 ab 14. Juli im Überblick:

20.15 Uhr – Start der vierten Staffel „MacGyver“

21.15 Uhr – Start der neuen US-Serie „Reef Break“

22.15 Uhr – Start der neuen Folgen der zehnten Staffel „Hawaii Five-0“