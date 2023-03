Van Almsick und Pastewka heute bei „Der Quiz-Champion“

Anzeige

„Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner geht weiter. Heute treten die Kandidaten u.a. gegen Franziska van Almsick und Bastian Pastewka an.

Nur wer die Experten in Ernährung (Johann Lafer), Sport (Franziska van Almsick), Film und Fernsehen (Bastian Pastewka), Zeitgeschehen (Barbara Hahlweg) sowie in Literatur und Sprache (Axel Milberg) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen. So lauten die Regeln der ZDF-Show „Der Quiz-Champion“. Johannes B. Kerner moderiert durch die neue Ausgabe heute um 20.15 Uhr im ZDF.

„Der Quiz-Champion“ verzeichnete bisher gute Quoten

„Der Quiz-Champion“ war im ZDF erstmals im April 2012 zu sehen und hieß anfangs noch „Der Super-Champion“. Auch 2012 moderierte die Sendung schon Johannes B. Kerner. Damals gab es sogar 500.000 Euro zu gewinnen anstatt der heutigen 100.000 Euro.

Alle Kandidaten müssen eine Vorrunde überstehen, um sich für die Quiz-Duelle in der Hauptrunde zu qualifizieren. Ist dies gelungen, folgen dann fünf Duelle gegen jeweilige Experten in verschiedenen Gebieten von Wissenschaft bis Entertainment. Konnte mehr als ein Kandidat die Hauptrunde für sich entscheiden, gibt es noch eine Finalrunde, in der der Gewinner entschieden wird.

Bildquelle: Der Quiz-Champion: ZDF