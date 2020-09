Verstärkung für das Expertenteam von Sky

Anzeige

Sky Sport verstärkt das Expertenteam bei seinen Fußball-Übertragungen und setzt dabei künftig auf ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Fußball-Bundesliga.

Das ZDF hat Per Mertesacker, Sky hat jetzt Martin Schmidt: Der Schweizer ist bekannt für seine besondere Einschätzung von Bundesliga-Spielen und stand bei seinen Trainerstationen immer für mutigen Offensiv-Fußball. Der im Wallis in Naters geborene Schmidt war zuletzt bis zum 25. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison Cheftrainer beim FC Augsburg und musste nach einem 0-2 gegen Bayern München seinen Stuhl räumen.

Zuvor war der 53-Jährige zwischen 2017 und 2018 Trainer beim VfL Wolfsburg. Seine erste Trainerstation in der Bundesliga hatte Schmidt beim FSV Mainz 05 und schaffte in der Saison 2015/16 mit den Mainzern erstmalig in der Vereinsgeschichte die Qualifikation für die UEFA Europa League.

Der gelernte Automechaniker war einst von Thomas Tuchel nach Mainz geholt worden, wo er zunächst ab 2010 die U23 trainierte und dann 2015 das Profiteam übernahm. Nun wechselt er vorerst vom Trainer- auf den Experten-Stuhl.