„Verstehen Sie Spaß“ zeigt Sommer-Spezial mit den „Supernasen“

Jedes Jahr im Sommer zeigt „Verstehen Sie Spaß?“ gewissermaßen ein Best-of aus dem vergangenen Jahr. So auch diesen Samstag. Dieses Mal ist aus besonderem Anlass auch ein historisches Dokument dabei.

Die 20 lustigsten Filme mit der versteckten Kamera aus dem vergangenen „Verstehen Sie Spaß?“-Jahr will Barbara Schöneberger am Samstag (20.15 Uhr) im Ersten präsentieren. Zudem gibt es nach Angaben des Südwestrundfunks vom Donnerstag anlässlich des 40. Jubiläums der „Supernasen„-Filme den „Verstehen Sie Spaß?“-Klassiker mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu sehen. Die beiden geraten beim Dreh zu „Zwei Nasen tanken Super“ von 1984 in eine Verkehrskontrolle, die mit einem Alkoholtest endet.

Wie üblich ist die Sommerausgabe der Unterhaltungsshow im Grunde eine Zusammenfassung ausgewählter, schon einmal gezeigter Sequenzen, bei denen unter anderem Prominente wie TV-Koch und Moderator Horst Lichter sowie die Comedians Oliver Pocher und Chris Tall gefoppt werden. In anderen Filmen sind es gerade die Promis, die häufig gut getarnt andere Menschen in die Falle locken. Dieses Mal als Lockvögel zu sehen sind etwa Comedienne Tahnee und Schwarzwald-Rapper Cossu.

Schöneberger hatte die Moderation der Samstagabendshow mit dem Jahreswechsel von Guido Cantz übernommen. Für die Aufzeichnung der Sommerausgabe war die 48-Jährige im Berchtesgadener und Salzburger Land unterwegs. Dabei traf sie laut Mitteilung unter anderem auf Schauspieler Andreas Giebel alias Kriminalhauptkommissar Benedikt Beissl aus „Watzmann ermittelt“ und übte sich mit der mehrfachen Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert beim Klettertraining.

