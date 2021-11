Von Kinderschutz bis Tschernobyl: Die „Re:“-Reportagen im Dezember

Anzeige

Arte widmet sich im Dezember in der Reportagereihe „Re:“ unter anderem dem Kinderschutz in der Pandemie und dem Neuanfang in Tschernobyl.

ARTE Re: | Die Reportagen im Dezember 2021 in der Übersicht

KW 48 | 01. – 03.12.

Illegaler Müll in Polen – Millionengeschäft Müllexporte

Diagnose unbekannt – Leben mit einer seltenen Erkrankung

Faire Wolle – Neue Wege in der Textilindustrie



KW 49 | 06. – 10.12.

Giftige Jeans – Die dunkle Seite der türkischen Textilindustrie

Auswandern nach Deutschland? – Londons jüdische Gemeinde und der Brexit

Geschäft mit dem Babyglück – Leihmütter in der Ukraine (Wdh.)

Die deutschen Russen – Späte Rückkehr in eine fremde Heimat

Gold und Glitzer – Schmuck aus fairem Handel



KW 50 | 13. – 17.12.

Leben mit der Lava – La Palma kommt nicht zur Ruhe

Geld ist nicht alles – Investieren mit doppelter Rendite

Misshandelt – Kinderschutz in der Pandemie

Zurück in den Job – Wege aus der Arbeitslosigkeit

Zoff im Tagebau Turow – Gräbt Polen anderen das Wasser ab?

KW 51 | 20. – 23.12. Oje, Tannenbaum! – Schlagen, mieten oder selber basteln?

Meine Katze aus Damaskus – Wie Geflüchtete ihre Haustiere wiedersehen

Zwischen den Fronten – Lebensretter an Polens Ostgrenze

First Lady of Whisky – Schottland auf neuen Wegen



KW 52 | 27. – 30.12.

Lieber verstrahlt als im Krieg? – Neuanfang in Tschernobyl

Land für alle – Keine Chance für Spekulanten

Obdachlos am Bosporus – Wenn der Staat nicht hilft

Notruf Tel Aviv – Im Einsatz sind alle gleich

