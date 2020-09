Von Playmate bis Bachelor: Diese Promis treten heute beim „Sat.1 Promiboxen“ an

Anzeige

Heute Abend steigen bei Sat.1 zehn Promis in den Boxring. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Beim „Promiboxen“ steht es um den Bekanntheitsgrad der Kämpferinnen und Kämpfer in etwa so wie bei „Promi Big Brother“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Folglich reicht ein Auftritt bei bestimmten Reality TV-Sendungen auch in der Boxshow zum Prädikat „Promi“ und wer es einmal ins „Dschungelcamp“ geschafft hat, kann beim „Promiboxen“ direkt weiter durchstarten.

So auch Elena Miras und Anastasiya Avilova, die heute Abend gegeneinander antreten. Beide waren schon im Dschungel und kämpften vorher zum Beispiel in „Love Island“ bzw. „Temptation Island“ (erfolglos) um die große Liebe. Avilovas Karriere begann aber als Erotikmodel. Miras moderiert mittlerweile bei TV Now. Beim „Promiboxen“ will Anastasiya Elena „die Fresse polieren“, diese wiederum würde ihrer Gegnerin am liebsten „den ganzen Körper brechen“. Übrigens ist auch Anastasias Ex, Mallorca-Schlagersänger Ennesto Monté heute beim Boxen mit von der Partie. Das Ex-Pärchen trifft aber höchsten hinter der Bühne aufeinander.

Aus dem Schlager-Kader kommt auch Yvonne König, die gegen Giulia Siegel in den Ring steigt. Ralph Siegels Tochter machte als Model Karriere und trat später als Schauspielerin in diversen Fernsehproduktionen auf. Sie beschreibt den Kampf heute Abend als „Gazelle gegen Nilpferd“. König will mit ihrer 8-jährigen Erfahrung als Soldatin dagegen halten.

Bilder: © Sat.1/Martin Krolop



Bei den Herren trifft der ehemalige „Bachelor“ Paul Janke auf Filip Pavlovic, der schon bei der „Bachelorette“ sozusagen die Gegenposition zu Janke einnahm. Momentan versucht er sich bei „Like Me – I’m Famous“ und will beim „Promiboxen“ seinen Gegner „one way back nach Mallorca“ schicken. Janke lässt sich von den denglischen Geprahle wenig beeindrucken: „Er macht zwar auf dicke Hose, aber was in der Hose ist, das werden wir sehen“. Man darf gespannt sein, wie die Begegnung endet.

Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal für eineinhalb Minuten gegenüber.

„Das große Sat.1 Promiboxen“ läuft heute Abend, 20.15 Uhr bei Sat.1. Alle Begegnungen des zweiten Kampfabends, 25. September, im Überblick: Paul Janke vs. Filip Pavlovic – Giulia Siegel vs. Yvonne König – Ennesto Monté vs. Domenico de Cicco – Serkan Yavuz vs. Sam Dylan – Elena Miras vs. Anastasiya Avilova.