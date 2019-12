Von und mit Olli Dittrich: „Frust – das Magazin“ morgen im Ersten

Humorvolle Tradition kurz vor Weihnachten: In der zehnten Ausgabe seines vielfach preisgekrönten „TV-Zyklus“ widmet sich Deutschlands Humorist Olli Dittrich erneut einem erfolgreichen Fernsehgenre – investigativ und ungeschönt.

Im Mittelpunkt von „Frust – das Magazin“ stehen die Schicksale prominenter und unbekannter Menschen. Abseits der schillernden Promi-Blase präsentiert Moderator Sören Lorenz (bekannt aus „effeff – Das Frühstücksfernsehen“) ihre packenden Geschichten.

Auch diesmal schlüpft Verwandlungskünstler Olli Dittrich in sämtliche Hauptrollen. Als „Special Guests“ in den Filmbeiträgen wirken einige Top-Stars mit: Dabei sind Schauspieler Sebastian Bezzel („Eberhofer“-Krimis), Schauspielerin Sibel Kekilli („Game of Thrones“), Tierfilmer Andreas Kieling, Marius Müller-Westernhagen, Boxliebling Axel Schulz und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Das Erste zeigt die vom WDR produzierte TV-Persiflage diesen Freitag, den 19. Dezember, um 23.45 Uhr.