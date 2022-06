Panagiota Petridou heute erstmals im Sat.1-Einsatz

Anzeige

Panagiota Petridou wechselt den Sender und rettet bei Sat.1 Gold künftig alte Prunkbauten vor dem Verfall.

Verlassene Rittergüter, ehrwürdige Gutshöfe, verfallene Schlösser: Wunderschöne alte Gebäude sind überall in Deutschland für einen vermeintlichen Schnäppchenpreis zu haben. Doch das Leben wie im Schloss ist meist nur eine romantische Vorstellung: Die Renovierung verschlingt Unsummen an Geld und Zeit. In „Zwischen Prunk und Panik: Die Gutshausretter“ begleitet die ehemalige Vox-Moderatorin Panagiota Petridou Immobilienbesitzer, die ein ganz besonderes Objekt sanieren und vor dem Verfall retten möchten – ab heute, um 20.15 Uhr, bei Sat.1 Gold.

Petridou bis Anfang des Jahres Gebrauchtwagen-Queen bei Vox, jetzt Restaurations-Expertin bei Sat.1 Gold

Dabei greift die frischgebackene Mutter auch gerne selbst zum Spachtel und verputzt alte Wände. Doch bröckelnde Stuckdecken und einsturzgefährdete Treppen bringen selbst willensstarke Gutshausbesitzer an ihre Grenzen …

Im Anschluss, um 21.15 Uhr, geht „Der Renovierungsretter – Aus Albtraum wird Wohntraum“ mit einer Doppelfolge an den Start. Und um 23.15 Uhr startet „Aus alt macht wow – Wohnträume werden wahr“.

Produziert wird „Zwischen Prunk und Panik: Die Gutshausretter“ von Janus TV GmbH im Auftrag von Sat.1 Gold.

Bildquelle: panagiota-petridou: Sat.1 Gold