Vox widmet Malle-Jens einen ganzen Samstagabend

Vor einem Jahr starb auf Mallorca der durch die Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekannt gewordene Jens Büchner an Lungenkrebs.

Anlässlich des ersten Todestages zeigt Vox am Samstag (23. November) um 20.15 Uhr die vierstündige Dokumentation „Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers“.

Dafür begeben sich die beiden erwachsenen Töchter aus erster Ehe Jenny (27) und Jessica (24) auf Spurensuche. Vox zeigt die Reise der Beiden zu den wichtigsten Lebensstationen des Auswanderers sowie Highlights aus seinem bunten Leben.

Für seine Familie brach mit dem Tod Büchners eine Welt zusammen. Tochter Jenny eilte fünf Tage nach der Geburt ihres Sohnes gemeinsam mit Schwester Jessica an das Sterbebett ihres Vaters. In den letzten zehn Jahren hatten sie sich nur selten gesehen.

Beide Schwestern wollen den Lebensweg ihres Vaters nachvollziehen und auch der Frage nachgehen, wie aus Jens Büchner Malle-Jens wurde. Die Reise beginnt am Zwenkauer See in Sachsen. Büchners Heimatort Eythra musste 1986 dem Braunkohletagebau weichen. Als Teenager lebte er in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt.

Neben Daniela Büchner treffen die beiden Kinder aus erster Ehe auch Jennifer Matthias, die Frau, mit der Jens Büchner nach Mallorca auswanderte.

Vox zeigt die vierstündige Dokumentation „Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers“ am Samstag, den 23. November um 20.15 Uhr. Nach TV-Ausstrahlung ist die Sendung 30 Tage lang kostenlos bei TV Now abrufbar.