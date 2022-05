„Watzmann ermittelt“: ARD dreht neue Folgen

Anzeige

Die ARD dreht neue Episoden der Krimiserie „Watzmann ermittelt“, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen.

„Ab heute finden wir wieder wöchentlich Leichen. Nicht immer im Misthaufen, aber immer unter mysteriösen Umständen“, beschreibt Peter Marton zum Drehstart von zwölf neuen Folgen „Watzmann ermittelt“ seine Arbeit als Kommissar Jerry Paulsen für die nächsten Wochen und ergänzt: „Endlich wieder Landluft“. Sein Kollege Andreas Giebel, als Kommissar Benedikt Beissl im Einsatz, drückt es drastischer aus: „Idylle mit Gülle.“ Denn gleich zum Auftakt der Folge „Zweimal gestorben“ finden die Ermittler die Leiche eines Bauern ausgerechnet auf dem Misthaufen. Der Haken: offiziell ist der Bauer schon seit sechs Jahren tot. Zum Glück steht den Kommissaren eine weibliche Kollegin auf Augenhöhe zur Seite.

Kommissarin Sophia Strasser, gespielt von Katharina Leonore Goebel, freut sich, „dass es mit den Dreharbeiten weitergeht und mit einer Dritten sieht man noch besser.“ Denn ab dieser Staffel ermittelt Strasser erstmals im Rang einer Kommissarin. Sie und ihre Kollegen bekommen es in den ersten vier Folgen mit dem Mord an einer Trachtenschneiderin, einem attraktiven Käsereimodel und mit einer unbeugsamen Mutter zu tun, die mit ihren Pflegekindern wegen Hochwassergefahr von ihrem Hof abgesiedelt werden soll. In weiteren Rollen spielen Ines Lutz, Barbara Weinzierl, Kathrin von Steinburg, Leonie Brill, Nepo Fitz, Sarah Thonig und als Neuzugang Jakob Graf in der Rolle des Gerichtsmediziners Dr. Philipp Hartmann und viele andere.

„Watzmann ermittelt“ im Herbst

Die Bücher für die ersten vier neuen Episoden von „Watzmann ermittelt“, die noch bis zum 20. Juni 2022 in Berchtesgaden und Umgebung gedreht werden, stammen von Jochen Greve, Martin Walch, Herbert Kugler, Korbinian Hamberger, Angelika Schwarzhuber und Christian Lex. Regie führt John Delbridge.

Die Ausstrahlung neuer Folgen von „Watzmann ermittelt“ ist für Herbst 2022 mittwochs im Vorabendprogramm des Ersten geplant. Damit die Wartezeit bis dahin nicht zu lang wird, wiederholt Das Erste laut eigenen Angaben ab dem 22. Juni 2022 die Folgen 9 bis 22 der erfolgreichen Serie.

Text: ARD Das Erste/ Redaktion: JN