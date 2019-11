WDR: „Domian live“ kommt aufgrund des Streiks heute nicht

Die für Freitagabend geplante zweite Ausgabe der neuen Domian-Talkshow muss wegen eines Warnstreiks beim WDR verschoben werden. Lange muss aber nicht gewartet werden.

„Domian live“ werde stattdessen nun an diesem Samstag um 23.15 Uhr im WDR-Fernsehen gesendet, teilte Moderator Jürgen Domian am Freitag auf Facebook mit. Er bedaure die Verschiebung, sei aber froh, dass die Folge nicht gänzlich ausfallen müsse. Auf dem ursprünglich vorgesehenen Sendeplatz am Freitag um 23.30 Uhr werde stattdessen eine Aufzeichnung seines Bühnenprogramms „Domian redet“ gezeigt. Ein WDR-Sprecher bestätigte die Angaben.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die WDR-Mitarbeiter für Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen, der bis zum frühen Samstagmorgen gehen sollte. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Tarifstreit, die nächste Verhandlungsrunde ist nach Angaben des WDR-Sprechers für kommenden Dienstag geplant.

Domian war am vergangenen Freitag nach längerer Pause mit seiner Live-Show ins Fernsehen zurückgekehrt. In der einstündigen Sendung spricht er mit seinen Gästen über deren Themen. Bis Ende 2016 hatte Domian 21 Jahre lang eine Telefon-Talkshow moderiert, bei der ihm Menschen nachts von ihren Problemen erzählten.