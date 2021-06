WDR setzt queeren Programmschwerpunkt im Juli

Anzeige

Im Juli setzt der WDR einen queeren Programmschwerpunkt mit diversen Filmen und einem Talkformat mit Bettina Böttinger.

Anlass für das Programm ist das 50. Jubiläum von Rosa von Praunheims Kultfilm „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Der vom WDR beauftragte Film wurde damals von Skandalen begleitet und gilt heute als Auslöser der deutschen Schwulenbewegung, so der Sender. Der geplante Programmschwerpunkt „Queer – damals und heute“ ist nun für den 4. und 5. Juli im WDR Fernsehen geplant. Darüber hinaus kann man die Inhalte auch in der ARD-Mediathek streamen.

Das WDR Fernsehen zeigt dabei nicht nur von Praunheims Film, sondern auch weitere queere Titel. Zudem wird Bettina Böttinger an ihrem 65. Geburtstag (4.7.) queere Menschen zum Gespräch laden. Im Zentrum steht dabei die Frage, was sich in den letzten 50 Jahren in der Community getan hat und wo wir heute stehen.

Alle Filme und Talks sind ab dem 3. Juli im WDR-Channel der ARD-Mediathek online abrufbar. Dort soll auch der Film „Unser Kind“ zu finden sein, der anlässlich des Diversity Tags am 18. Mai im WDR gezeigt wurde.

Die Programmpunkte:

4.7.2021 um 0.40 Uhr: „Jonathan“

4.7.2021 um 2.10 Uhr: „Die Geschwister“

4.7.2021 um 22.30 Uhr: „Queer in 2021“ – Talk mit Bettine Böttinger

4.7.2021 um 23.30 Uhr: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“

5.7.2021 um 0.35 Uhr: Podiumsidkussion zum Film aus dem Jahr 1973

5.7.2021 um 2.10 Uhr: „Die Mitte der Welt“