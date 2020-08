WDR verdoppelt die „Domian Live“-Dosis

Anzeige

Ende der Woche kehrt die Talksendung im WDR-Fernsehen aus der Sommerpause zurück, wie der Westdeutsche Rundfunk am Montag berichtete. Ab dann kommt „Domian Live“ doppelt so oft wie bisher.

Gute Einschaltquoten und die Klicks im Netz – bei Youtube etwa mehr als zwei Millionen Abrufe insgesamt – haben den Sender dazu bewogen, die Schlagzahl zu erhöhen. Im November 2019 war die Sendung in die Testphase als wöchentlicher Live-Talk mit Gästen gestartet, dann war Anfang des Jahres der Takt auf einmal im Monat reduziert worden. Nach Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr gab es dann Sondersendungen, nun allerdings als Anrufsendung.

Künftig soll „Domian Live“ laut WDR immer am zweiten und am letzten Freitag des Monats zu sehen sein. Staffelbeginn ist am kommenden Freitag, 28. August, um 23.30 Uhr.