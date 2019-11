Weihnachtsparty bei „Sing meinen Song“ mit den Stars aus Staffel 6

Es wird wieder besinglich, wenn Stars auf VOX Weihnachtsklassiker neu interpretieren.

„Lasst uns mit Glühwein anstoßen, Musik machen, auf das Jahr zurückschauen und uns auf die Weihnachtszeit besinnen“, so eröffnet Michael Patrick Kelly die „Sing meinen Song – Weihnachtsparty“, die morgen Abend bei VOX ausgestrahlt wird. In besinnlicher Atmosphäre will sich der Gastgeber mit seinen Sing-Kollegen aus Staffel 6 auf das Fest der Liebe einstimmen. Und so sitzt Kelly dann mit Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben beisammen und alle trällern ein paar altbekannte Weihnachtshits. Dazu schwelgen die Künstler natürlich auch in Erinnerungen an ihre Zeit nach dem „Tauschkonzert“, in der sie viele gemeinsame Konzerte absolvierten.

Und welche Songs geben die Stars zum Besten? Álvaro Soler findet, das Schönste an Weihnachten sei, „dass es nicht nur einen Tag umfasst, sondern fast einen ganzen Monat lang stattfindet.“ Deshalb hat er sich „It’s beginning to look a lot like Christmas“ ausgesucht. Wer die sechste Staffel von „Sing meinen Song“ gesehen hat, weiß wahrscheinlich, dass der zweisprachige Song „Hoffnung / Hope“ eines der Highlights war. Deshalb darf er natürlich auch beim Weihnachtsfest nicht fehlen und wird von Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly dargeboten.

Zum Abschluss der Feier vertont Michael Patrick Kelly dann auch noch „If I Should Fall Behind“. „In dem Lied geht es darum, dass man in einer Beziehung oder in einer Freundschaft auf den anderen wartet, wenn einer zurückbleibt, und immer für ihn da ist.“ Den Song widmet Kelly seinen sechs Mitsingern, die ihm sehr ans Herz gewachsen seien.

Diese und weitere Weihnachtslieder sind bei „Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty“ am 26.11. um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen. Danach gibt es die Sendung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW. Das Album zur Sendung, „Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty (Vol. 6)“, ist auch ab dem 26.11. überall im Handel erhältlich.