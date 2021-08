„Wellington Paranormal“: Sky Comedy zeigt Serie von Regie-Star Taika Waititi

Anzeige

Die neuseeländische Serie „Wellington Paranormal“, ein Mix aus Mockumentary, Comedy und Horror von Taika Waititi („Jojo Rabbit“) und Jemaine Clement („Legion“, „Flight of the Conchords“) kommt nach Österreich. Die sechsteilige erste Staffel ist ab 12. Oktober als komplette Staffel sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar und parallel immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen. Staffel zwei startet am 2. November, Staffel drei am 23. November.

Darum geht es in „Wellington Paranormal“

Wellington, Neuseeland: Der Streifenpolizist Minogue (Mike Minogue) und seine Kollegin O’Leary (Karen O’Leary) sind ein eingespieltes Team. Als sie ein junges Mädchen mit auf die Wache bringen, das sich äußerst merkwürdig verhält, erkennt ihr Vorgesetzter Sergeant Maaka (Maaka Pohatu) den übernatürlichen Charakter des Falles und ordnet die beiden der neugebildeten Spezialeinheit „Wellington Paranormal“ zu. Ab sofort sollen sie sich um die sich häufenden übernatürlichen Fälle kümmern. Unter anderem will ein Dämon namens Bazu’aal in einem Brunnen mitten im Geschäftsviertel der Stadt die Pforten zur Hölle öffnen, um mittels eines Menschenopfers den Weltuntergang einzuleiten. Aber auch Kornkreise, Spukhäuser und die natürlichen Folgen des Vollmonds machen den beiden Polizisten zu schaffen.

Jede Folge von „Wellington Paranormal“ nimmt sich ein neues übersinnliches Thema zur Brust und zieht es gehörig durch den Kakao. Egal, wie klar und eindeutig ein Fall ist, Minogue und O’Leary schaffen es stets, die Dinge viel komplizierter zu machen als nötig. Und die Serie macht sich einen großen Spaß daraus, all das zu zeigen, was jenseits des Blickfeldes der beiden Polizist:innen passiert. Die Serie ist ein Spin-off des Films „5 Zimmer Küche Sarg“ („What We Do In The Shadows“) von Taika Waititi und Jemaine Clement, Letzterer übernahm auch die Regie mehrere Episoden der ersten Staffel und war Ko-Autor neben Waititi.

Die Sendetermine bei Sky Comedy

Staffel eins ab 12. Oktober immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie auf Sky Q auf Abruf.

Quelle: Sky Deutschland