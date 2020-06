Welt zeigt Trauerfeier für George Floyd heute Abend live

Vor anderthalb Wochen kam der Afroamerikaner George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes ums Leben. Welt überträgt die Trauerfeier heute Abend live im TV und im Netz.

Polizeigewalt, Proteste und Rassismus-Vorwürfe: Immer mehr Menschen in den USA und weltweit sind zutiefst betroffen vom Geschehen, das die vergangene Woche sämtliche medialen Kanäle dominierte. Der Nachrichtensender Welt überträgt nun die Trauerfeier des mutmaßlich ermordeten schwarzen US-Amerikaners George Floyd. Zudem sollen laut „ntv“ in den folgenden Tagen weitere Trauerfeiern an anderen Orten stattfinden, bevor er am kommenden Dienstag in Houston beerdigt werden soll.

Floyd starb letzten Montag, nachdem ihm ein Polizist für mehrere Minuten die Luft abschnürte. Laut Autopsiebericht soll Floyd außerdem mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Die Infektion soll jedoch nicht mit seinem Tod zusammenhängen.

Welt überträgt die Trauerfeier für George Floyd in Minneapolis heute Abend, Donnerstag, 4. Juni, ab 19.05 Uhr live im TV, im Livestream auf der Webseite und in der Welt TV-App.