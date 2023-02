„Giovanni Zarrella Show“: Queen-Musiker heute zu Gast

Anzeige

Die „Giovanni Zarrella Show“ startet in eine neue Saison. Beim Auftakt singt heute Abend auch ein Stargast aus den USA.

Freunde des Schlagers und Pops können heute Abend auf ihre Kosten kommen, wenn Giovanni Zarrella im ZDF zu seiner Live-Musikshow einlädt. Die Veranstaltung in Offenburg ist der Auftakt zu insgesamt vier Terminen der „Giovanni Zarrella Show“ in 2023. Als Highlight heute Abend wird US-Sänger Adam Lambert gehandelt, der Hits wie „Whataya Want from Me“ und „Ghost Town“ landete. Seit über zehn Jahren geht er auch mit der britischen Rockband Queen auf Tour. Welchen Song er wohl in der heutigen Show performen wird?

Pop kommt aber auch aus heimischen Gefilden. So singen Max Giesinger und Michael Schulte ihren Song „More To This Life“. Auch Tim Bendzko hat einen frischen Titel dabei. Und Urgestein PUR will mit einem musikalischen Rückblick auf ihre 40-jährige Bandgeschichte dem Publikum einheizen. Die Band singt außerdem auch etwas Neues. Popsängerin Namika wird im Duett mit der französischen Chanson-Sängerin Zaz zu hören sein. Eine TV-Premiere wird der Titel „Kleiner Finger Schwur“ von Newcomer Florian Künstler aus Lübeck. Der Song ging in kurzer Zeit in den sozialen Medien viral.

Die Herzen von Schlagerfans höherschlagen lassen unter anderem Andrea Berg, Beatrice Egli, Maite Kelly, Ute Freudenberg und Semino Rossi. Roland Kaiser und Nino de Angelo feiern mit einem Duett Premiere und Mark Keller („Der Bergdoktor“) holt seinen Sohn Aaron auf die Bühne. Ein weiteres Duett kommt vom Schweizer Luca Hänni mit der Schwedin Julia Lindholm, die erstmalig bei Zarellas Show dabei ist. Zudem will Vanessa Mai auf der Bühne ihr Comeback mit Wolkenfrei feiern, das sie im November angekündigt hatte. Last but not least wird auch Gastgeber Giovanni Zarrella selbst mit seiner Live-Band für musikalische Unterhaltung sorgen.

„Die Giovanni Zarrella Show“ läuft heute Abend, am 25. Februar 2023, um 20.15 live im ZDF.

