Wendler-Freundin und Playmate Laura Müller macht bei „Let’s Dance“ mit

Bei der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel wird auch die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, Laura Müller, dabei sein.

Das gab der Privatsender RTL am Dienstag bekannt. Die 19-Jährige sagte laut Mitteilung: „Für mich ist „Let’s Dance“ der Ritterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre.“ Zuletzt war Müller in den Schlagzeilen gewesen, weil sie sich für den „Playboy“ ausgezogen hat.

Auf der neuen Kandidatenliste stehen nach neuestem Stand auch Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben (62, „RTL aktuell“), Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (21), Sportler Moritz Hans (23) und Schauspieler Martin Klempnow (46, „Die Bergretter“). Bereits am Montag war mitgeteilt worden, dass unter anderen Ilka Bessin („Cindy aus Marzahn“) über das RTL-Parkett tanzen wird.

Die 13. Staffel der RTL-Show beginnt am 21. Februar. Insgesamt treten laut RTL 14 Promis mit einem Profi-Tänzer gegeneinander an. Am Montag war bekanntgeworden, dass neben der Komikerin Bessin (48) auch Fußballerin Steffi Jones (47), der Schweizer Sänger Luca Hänni (25, „Deutschland sucht den Superstar“) und Schauspieler Tijan Njie (28, „SOKO München“) mit von der Partie sein werden.