Wer ist die hellste Kerze auf der Torte? „Die Festspiele der Reality Stars“ heute bei Sat.1

Auf Sat.1 startet eine neue Show, in der Reality-TV Stars um den Titel ringen. Bei den „Festspielen der Reality Stars“ küren Olivia Jones und Jochen Schropp ab heute den besten C-Promi.

Die Show wird in zwei Teilen ausgestrahlt. In der ersten Ausgabe heute Abend treten Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink, Jürgen Milski, Matthias Mangiapane, Tobias Wegener, Ginger Costello-Wollersheim, Paul Janke, Julian F.M. Stoeckel, Yasin Cilingir und Theresia Fischer gegeneinander an.

In unterhaltsamen Spielen müssen die Prominenten zeigen, wer die oder der beste Reality-TV Star ist und Fragen beantworten. Wer die wenigsten Punte sammelt, muss die Sendung verlassen und bekommt obendrein noch eine Torte in das Gesicht.

“Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze auf der Torte?” läuft heute Abend und am 11. September, jeweils um 20.15 Uhr auf Sat.1. Moderiert wird die Show von Olivia Jones und Jochen Schropp.