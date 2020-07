„Wer sieht das denn!?“ heute mit Vanessa Mai und Bülent Ceylan

Anzeige

In der neuen Ausgabe von „Wer sieht das denn?!“ müssen heute Abend unter anderem Schlagersängerin Vanessa Mai und Comedian Bülent Ceylan ihre Blicke schärfen und ganz genau hinschauen.

In der neuen ProSieben-Quizshow geht es darum, auf jedes noch so kleine Detail zu achten (DF berichtete). Zwei Promi-Teams werden jeweils Showeinlagen präsentiert, zu denen sie dann Fragen beantworten müssen. Mit welcher Hand warf der Artist das Messer auf seine Partnerin? Was trugen die beiden Schuhplattler beim traditionellen Tanz in ihrer Hosentasche? Wer hat die besseren Adleraugen?

In der heutigen Ausgabe der Sendung treten Vanessa Mai und Sasha gegen Judith Rakers und Bülent Ceyland an. Moderiert wird das Quiz in gewohnter Manier von Ruth Moschner. Sendestart ist um 20.15 Uhr zur Primetime auf ProSieben und auf Joyn. Wie ProSieben mitteilt, können Fans auch während der Sendung über den red button auf ihrer Fernbedienung ihre eigene Aufmerksamkeit mit Wimmelbildern testen.