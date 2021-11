„Wer stiehlt mir die Show?“: Neue Staffel mit Anke Engelke

Anzeige

In der neuen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ tritt Joko auch 2022 wieder in sechs Folgen an, um seine eigens erfundene Sendung aufs Spiel zu setzen.

Und sie wollen Joko Winterscheidt seine Show streitig machen: Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti. In jeder Folge von #WSMDS kämpft zudem ein oder eine Zuschauer:in als Wildcard-Kandidat:in um Jokos Sendung.

Joko Winterscheidt: „Das Promi-Panel auszusuchen, ist immer hochgradig komplex. Es muss sehr gut aussehen, aber gleichzeitig möglichst dünnbehirnt sein, da ich meine Show nur ungern hergebe. Mit Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti habe ich zum Glück die perfekte Mixtur gefunden. Angst muss ich nur vor unseren Wildcard-Kandidaten haben.“

Das ist „Wer stiehlt mir die Show?“

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der Sieger des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf „Wer stiehlt mir die Show?“ in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind. Produziert wird das Format von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

„Wer stiehlt mir die Show?“ kommt 2022 mit sechs neue Folgen zu ProSieben und Joyn.