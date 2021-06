Krömer vs. von der Lippe diese Woche bei „Wer weiß denn sowas?“

Anzeige

Kurt Krömer vs. Jürgen von der Lippe: Nächste Woche treten wieder einige bekannte Schauspieler, Moderatoren und Comedians bei „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten gegeneinander an.

Eine neue Woche steht an bei der ARD-Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“. Von Montag, 7. Juni bis Freitag, 11. Juni, kämpfen dann einige bekannte Gesichter um den Sieg – und natürlich auch um Geld. Das geht schließlich an die Unterstützer unter den Zuschauern der Show.

Schauspieler-Duell

Sie standen 2004 bereits gemeinsam vor der Kamera: Christian Berkel und Maximilian Brückner. Und zwar für die Komödie „Männer wie wir“, in der es um einen schwulen Fußballverein geht. Zum Auftakt der nächsten Woche treffen sich die beiden Schauspieler nun zum Wettkampf bei „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten.

Der Kampf der Moderatoren

Im ZDF und in der ARD sind diese Beiden regelmäßig zu sehen. Am Dienstag treten der „heute“-Moderator Christian Sievers und die „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers an. Unterstützt werden sie von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton.

Schauspielerinnen Preuß vs. Thomass

Wer kennt die Serie „Türkisch für Anfänger“ und die dazugehörigen Filme nicht? Josefine Preuß startete damit einst ihre Karriere. Am Mittwoch tritt sie gegen ihre Kollegin Rosalie Thomass an, die zuletzt im ARD-Film „Jackpot“ über 600.000 gefundene Euro stolperte.

„Panorama“ trifft auf „Kontraste“

Bereits 1961 ging „Panorama“ als erstes politisches Fernsehmagazin auf Sendung. Seit 20 Jahren moderiert die Journalistin Anja Reschke das Magazin und präsentiert auch „Zapp“ im NDR. Ihre Kollegin, die Journalistin Eva-Maria Lemke, moderiert seit Februar 2018 die „Abendschau“ im RBB und seit Januar 2019 im Ersten das Politikmagazin „Kontraste“ aus Berlin.

Diese Beiden treffen am Donnerstag im „Wer weiß denn sowas?“- Studio aufeinander. Wie gewohnt moderiert Kai Pflaume die Sendung.

Das Spaß-Duell

Zum Wochenausklang sorgen dann zwei wortgewandte Spaßvögel für Humor. Hobbykoch Jürgen von der Lippe tritt dann nämlich gegen Comedian Kurt Krömer an, der mit seinem Talk „Chez Krömer“ für absurde Situationen mit seinen prominenten Gästen sorgt.

Am Freitag geht es für beide darum, Alltagsfragen wie diese richtig zu beantworten: Bei der Reklamation von mangelhafter Ware …? a) können Waren auch ohne Originalverpackung reklamiert werden b) muss der Händler dem Kunden auf Wunsch das Geld zurückgeben c) sind Kunden immer für den Transport zum Händler verantwortlich.

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 7. bis 11. Juni im Überblick:

Montag, 7. Juni – Christian Berkel und Maximilian Brückner

und Dienstag, 8. Juni – Christian Sievers und Judith Rakers

und Mittwoch, 9. Juni – Josefine Preuß und Rosalie Thomass

und Donnerstag, 10. Juni – Anja Reschke und Eva-Maria Lemke

und Freitag, 11. Juni – Jürgen von der Lippe und Kurt Krömer

Wer von zu Hause aus mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App kostenlos herunterladen. Weitere Infos zur Sendung gibt es außerdem auf der ARD-Webseite.