„Wer wird Millionär?“: Heute Oster-Special mit Joker-Überraschung

Anzeige

Frohe Ostern wünscht „Wer wird Millionär?“ und lädt bei RTL zum zweiteiligen Oster-Special ein.

Anzeige

Je acht Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der Auswahlrunde um einen Platz auf dem „heißen Stuhl“. Wer es schafft, bekommt ein „goldenes Osterei“, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet, die für den Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann. Speziell fürs Oster-Special werden prominente Weggefährten in Handyvideos die Auswahlfragen stellen.

Der erste Teil des Oster-Specials von „Wer wird Millionär?“ mit Günter Jauch läuft am Ostersonntag (9. April) um 20.15 Uhr bei RTL.