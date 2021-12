„Wer wird Millionär?: Jauch und RTL starten mit 3-Millionen-Euro-Woche ins neue Jahr

Anzeige

Wer wird Dreifach-Millionär? RTL lässt sich nicht lumpen: Eine derartig hohe Summe gab es noch nie bei Günther Jauch zu gewinnen.

Beim RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch können Kandidaten erstmals drei Millionen Euro gewinnen. Um den neuen Höchstgewinn wird in der ersten Januarwoche gespielt, wie RTL am Mittwoch mitteilte. Der Startschuss fällt am Montag, 3. Januar, um 20.15 Uhr mit einer zweistündigen Folge. Zwei weitere Ausgaben präsentiert Jauch dann am 4. Januar und 5. Januar. Die „3-Millionen-Euro-Woche“ mündet schließlich im Finale am 6. Januar.

Um sich für die Finalsendung zu qualifizieren, müssen die Kandidaten in den drei Folgen von Montag bis Mittwoch mindestens 16.000 Euro erspielen. Mehr wissen die Kandidaten nicht und werden am Donnerstag von Jauch mit den Regeln des großen Finales und einem Angebot, das sie zum dreifachen Millionär machen könnte, überrascht.

Zuvor präsentiert Jauch am 20. Dezember aber auch noch ein knapp dreistündiges „Wer wird Millionär“-Weihnachtsspecial (20.15 Uhr). Dabei gibt es dann sogar ein festlich geschmücktes Studio, feierlich gestimmte Kandidaten und ausnahmsweise auch einen großzügigen Moderator.

Bei der Jahresrückblicks-Sendung „2021! Menschen, Bilder, Emotionen“ feierte Jauch erst kürzlich seinen Ausstand. Bei diesem Fernsehabend kam es bei so manchem Zuschauer so ungewollten, aber auch ungeahnten Überraschungen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).(dpa/bey)