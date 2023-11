„Wetten, dass..?“: Vier ZDF-Sendungen stimmen auf das Ende ein

Noch bevor Thomas Gottschalk letztmalig „Wetten, dass..?“ präsentiert, beleuchtet das ZDF seine Kultshow in vier Sendungen.

Zwar ist immer noch nicht eindeutig, ob das ZDF den Show-Klassiker tatsächlich für immer beerdigen wird. Fakt ist aber: „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk biegt auf die Zielgerade ein. Nach dem Comeback wird Gottschalk die ZDF-Sendung am 25. November um 20.15 Uhr zum letzten Mal moderieren, wie schon länger bekannt ist. In der Baden-Arena Offenburg wird das TV-Urgestein unter anderem Helene Fischer, Shirin David, Cher, Take That, Matthias Schweighöfer und Bastian Schweinsteiger begrüßen. Das ZDF hat am Freitag die Gäste der Show verkündet.

Verschiedene „Wetten, dass..?“-Dokus im ZDF

Bereits ab Montag (20. November) will der öffentlich-rechtliche Sender mit verschiedenen Formaten die Tage bis zur letzten Ausgabe der Show zählen. So soll man in der Mediathek drei exklusive Dokumentationen finden: „Mythos ‚Wetten, dass..?“, „Mister ‚Wetten, dass..? – Thomas Gottschalk“ sowie „‚Wetten, dass…?‘ – Top, die Promis kommen“. Außerdem wird „hallo deutschland“ am 24. November ab 17 Uhr live zu den Vorbereitungen der Show in Offenburg schalten und die Highlights der einzelnen Dokus zeigen, wie das ZDF ankündigte.

Quelle: ZDF