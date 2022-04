„Wild Republic“: MagentaTV Original kommt bald ins Free-TV

Anzeige

Ende Mai kommt die Drama-Adventure-Serie „Wild Republic“ ins Free TV. Produziert wurde das Format unter anderem von der Telekom.

Zunächst laufen die acht Folgen à 45 Minuten bei Arte: ab dem 19. Mai in der Arte-Mediathek und ab 26. Mai immer donnerstags ab 22.05 Uhr im linearen Programm. In der ARD Mediathek läuft ‚Wild Republic‘ derweil ab dem 27. Mai. Im Ersten ab dem 03. Juni.

„Wild Republic“ erzählt die Geschichte von jugendlichen Straftätern, die das Vertrauen in Staat und Justiz verloren haben. Nach einem tragischen Vorfall bei einer Resozialisierungsmaßnahme in den Bergen, weit weg von jeglicher Zivilisation, flüchten die Jugendlichen deshalb gemeinsam in die Hochalpen, wo sie eine riesige versteckte Höhle entdecken. An dem geheimnisvollen Ort bilden sie eine neue Gesellschaft nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen und müssen sich dabei immer wieder sowohl dem Kampf gegen die Naturgewalten als auch gegen die eigenen Aggressionen stellen. Und gegen brutale Angreifer, die die Höhle offenbar für sich beanspruchen …

Regie führten Markus Goller, der sich im Kino mit Millionenerfolgen wie ‚Friendship‘ und ’25 km/h‘ einen Namen machte, und Lennart Ruff, der 2014 den Studenten-Oscar für seinen Film „Nobeco“ gewann. Die Drehbücher wurden von den Autoren Arne Nolting, Jan Martin Scharf, Klaus Wolfertstetter Peer Klehmet und Jan Galli in Zusammenarbeit mit Magenta TV, Arte, WDR, SWR und ONE entwickelt.

Die Sendetermine im Ersten

03. Juni 2022, Folgen 1 bis 4, ab 22.15 bis 01.15 Uhr

10. Juni 2022, Folgen 5 und 6, ab 23.45 bis 01.15 Uhr

17. Juni 2022, Folgen 7 und 8, ab 23.45 bis 01.15 Uhr

Text: WDR-Westdeutscher Rundfunk/ Redaktion: JN