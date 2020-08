Winnetou 1-3 dieses Wochenende im MDR

Anzeige

Fans von Pierre Brice und Lex Barker aufgepasst: Der MDR zeigt an diesem Wochenende die Teile 1-3 der legendären Filmreihe.

Diesen Samstag machen Teil 1 und 2 den Anfang. An einem regelrechten Winnetou-Abend reiten Pierre Brice und Lex Barker ab 20.15 Uhr durch die Prärie. Im ersten Film gilt es zunächst das Fundament für eine der legendärste Film-Freundschaften aller Zeiten zu legen. Es ist am Häuptlingssohn Winnetou Old Shatterhand aus der Gefangenschaft zu befreien. Doch Ersterer muss vorher noch überzeugt werden.

Der zweite Teil sieht die beiden Western-Haudegen dann ab 21.50 Uhr einig darin bemüht, die Unschuld der Indianer an einem Überfall auf einen Siedlertreck zu beweisen. Der dritte Teil kommt derweil erst am Sonntag und nicht erst abends. Bereits ab 14.25 Uhr versuchen die ungleichen Brüder im Geiste erneut, endlich Frieden zwischen den weißen Siedlern und den Ureinwohnern Amerikas zu stiften. Winnetou gerät dabei im wahrsten Sinne des Wortes in die Schusslinie der Auseinandersetzung.

In weiteren Rollen sind unter anderem Mario Adorf (als Santer), Klaus Kinski (David Lukas) oder auch Terence Hill (als Lt. Robert Merril) in den drei Klassikern des europäischen Westerns zu sehen.