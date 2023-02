Wintersport: ZDF-Experte steigt aus – Nachfolger steht fest

Anzeige

Der österreichische Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer gibt bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Slowenischen Planica seine Abschiedsvorstellung als ZDF-Experte.

Sein Nachfolger wird nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders vom Dienstag der Team-Olympiasieger und viermalige Weltmeister Severin Freund. Der 64-jährige Innauer war zwölf Jahre für das ZDF bei den Skisprung-Großreignissen dabei.

Toni Innauer: Letzter ZDF-Einsatz im März

Erster Einsatz für Freund wird bei der Übertragung vom Weltcup-Springen am 11. März in Oslo sein. Der 34-Jährige hatte im März vergangenen Jahres seine Laufbahn beendet.

Die Nordische Ski-WM in Slowenien beginnt am Mittwoch und dauert bis zum 6. März. Innauer wird am kommenden Samstag bei der Entscheidung im Männer-Einzel von der Normalschanze und am Sonntag beim Mixed-Wettbewerb zum letzten Mal als ZDF-Experte auftreten.

